أردوغان وكليجدار أوغلو يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

أربيل (كوردستان24)- أدلى المرشحان الرئاسيان، رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو، بصوتهما في الجولة الثانية من الانتخابات التركية، في ولايتي إسطنبول وأنقرة.

وشارك أردوغان في الانتخابات في مدرسة ثانوية في منطقة إقامته في منطقة إسكودار، على الجانب الآسيوي من الولاية، اليوم، الأحد 28 من أيار، وفق ما نقله موقع "ترت.خبر".

وصرح أردوغان لوسائل الإعلام عقب الإدلاء بصوته، إن تركيا قدمت نضالها الديمقراطي بمشاركة تصل إلى 90 بالمئة في الجولة الأولى، متمنيًا حظًا سعيدًا للشعب التركي.

كما شارك المرشح كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات، وأدلى بصوته من العاصمة التركية، أنقرة.

ودعا كليجدار أوغلو في تصريحات لوسائل الإعلام، جميع المواطنين إلى صناديق الاقتراع، لجلب الحرية الديمقراطية، موضحًا أن الانتخابات جرت في ظل ظروف صعبة للغاية، وفق تعبيره.

وقال أوغلو "أثق بالفطرة السليمة للناس، ستأتي الديمقراطية بالتأكيد إلى هذا البلد".

وبدأت الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، داخل تركيا، بعدما أدى الموظفون ومراقبو الانتخابات القسم على آداء مهامهم بموجب القانون ودون خوف من أحد.

ومن المقرر انتهاء عملية التصويت في الانتخابات في تمام الساعة الخامسىة من مساء اليوم.