نيجيرفان بارزاني يهنّئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد في الجولة الانتخابية الثانية.

وقال رئيس الإقليم في تغريدةٍ على تويتر: "بالنيابة عن إقليم كوردستان، أبارك للسيد رجب طيب أردوغان إعادة انتخابه رئيساً لتركيا، ونتطلّع إلى مواصلة العمل معاً وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع تركيا".

جاء ذلك، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مساء الأحد، فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، على حساب منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وقال أمام أنصاره "فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب وأشكره على التصويت"، مضيفاً: "الشعب حمّلنا مسؤولية الحكم لخمس سنوات مقبلة".