سیاسة

بايدن مهنّئاً أردوغان: أتطلّع لمواصلة العمل معاً كحلفاء في الناتو

أظهرت، النتائج الرسمية الأولية فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، ليصبح معها الرئيس الذي يحكم البلاد أطول مدة في تاريخ الجمهورية
author_image Kurdistan24 اربیل
بايدن وأردوغان (فرانس برس)
بايدن وأردوغان (فرانس برس)
ترکیا بايدن أردوغان الانتخابات التركية

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا للمرة الثانية.

معرباّ عن رغبته بالعمل مع أردوغان كحلفاءٍ في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وغرّد بايدن عبر تويتر: "مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه، أتطلّع لمواصلة العمل معاً كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وأظهرت، أمس الأحد، النتائج الرسمية الأولية فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة، ليصبح معها الرئيس الذي يحكم البلاد أطول مدة في تاريخ الجمهورية.

وبعد فرز أكثر من 99% من صناديق الاقتراع في عموم البلاد، حصل أردوغان على 52.14% من أصوات الناخبين.

فيما حصل منافسه مرشح تحالف الشعب المعارض كمال كليجدار أوغلو على نحو 25.2 مليون صوت، أي 47.86%، بعدما أدلى أكثر من 52.5 مليون مواطن تركي بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

 

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