مؤسسة الشهداء العراقية تكتشف مقبرةً جماعية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية، عن اكتشاف مقبرةٍ جماعية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، يُعتقد أنها تحتوي على رفات فتياتٍ إيزيديات قُتِلن على أيدي مسلّحي داعش.

وقال مدير المؤسسة عبد الله نائلي في تصريحٍ صحفي، اليوم الاثنين، إن المقبرة حُفِرت بمساعدة وإشراف فريقٍ تقني وهندسي.

وأضاف نائلي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المقبرة الجماعية قد تحتوي على رفات فتياتٍ إيزيديات قُتِلن على أيدي مسلحي تنظيم داعش.

وبحسب مدير مؤسسة الشهداء العراقية، فإن الرفات ستُسلّم إلى دائرة الطب الشرعي، للتعرف على هوية الضحايا من أجل تعويضهم فيما بعد، كضحايا للإرهاب.

وسبق أن اكتشف العراق عشرات المقابر الجماعية ضمن أراضيه، تعود إما لضحايا النظام السابق قبل عام 2003، أو لتنظيم داعش الذي سيطر منذ 2014 على مساحاتٍ واسعة من البلاد.

وفي الثالث من مارس آذار الماضي، اكتُشِفت ثلاث مقابر جماعية في قضاء سنجار، احتوت على رفات 40 إيزيدياً، قُتلوا على يد مسلّحي داعش.

وحتى الآن، عثرت السلطات المحلية على 89 مقبرة جماعية في سنجار، تم حفر 38 منها وأعادت 160 من جثث الضحايا إلى عائلتها.