حكومة كوردستان تعلن عن تأمين فرص عمل للخريجين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، عن تأمين فرص عمل لخريجي الجامعات والكليات، وفق عقودٍ غير حكومية.

وقال بيانٌ للوزارة، إنها ستوفّر فرص للخريجين في منظماتٍ دولية لديها أنشطة مشتركة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وتشمل دار الأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز الأطفال وملاجئ النساء المهددة ومراكز التدريب، وذلك ليتمكّن هؤلاء من خدمة المؤسسات الاجتماعية بشكلٍ أكبر.

ووفق البيان، فإن الوزارة ستمنح فرص العمل بحسب جملة من الشروط يتوجب توفّرها في المتقدمين للوظيفة، على النحو الآتي:

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدّم عن 40 سنة.

يجب أن يكون المتقدّم للوظيفة من مقيمي مدينة أربيل.

على المتقدّم تقديم معلومات دقيقة، وفي حال وجود معلومات غير صحيحة يُرفض الطلب.

يجب ألا يكون المتقدّم موظفاً لدى أية جهة حكومية أو أهلية.

يجب على المتقدّم في يوم زيارة الوزارة، اصطحاب كافة المستندات الشخصية (الأصلية ونسخة عنها) وهي (البطاقة الوطنية- بطاقة المعلومات- تأييد من مختار الحي- الشهادة الجامعية أو مصدقة تخرّج).

يجب أن تكون لدى المتقدّم القدرة على التحدث والكتابة والقراءة باللغة الإنكليزية.

المعرفة في استخدام الحاسوب.

وأشار البيان، أن التسجيل على طلبات التوظيف يبدأ اعتباراً من الـ 30 /5/2023 ولغاية يوم 5/6/2023، في المكتب الخاص بوزيرة العمل والشؤون الاجتماعية. مؤكّداً أن الوزارة ستحدّد المؤهّلين لشغل الوظيفة بناءً على ملف المتقدّم والمقابلة الخاصة.