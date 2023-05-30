العراق يبدأ بتفويج الدفعة الأولى من الحجاج إلى الديار المقدّسة

أربيل (كوردستان 24)- بدأ مطار مدينة النجف العراقية، اليوم الثلاثاء، بتفويج 144 حاجاً من محافظة الديوانية إلى الديار المقدسة، وذلك ضمن الرحلة الأولى لتفويج الحجاج العراقيين.

وقال مدير مكتب النجف للحج، حامد حمد حسن الحكيم،إن عدد المغادرين إلى الديار المقدسة بلغ 144 حاجاً من محافظة الديوانية.

وأشار إلى أن حصة محافظة النجف ستكون "يوم غد الأربعاء بواقع 192 حاجاً"، لافتاً إلى وجود رحلتين أخريتين في الأول من حزيران لمحافظتي كربلاء والمثنى.

موضّحاً أن الرحلات الجوية لتفويج الحجاج العراقيين إلى الديار المقدّسة "ستستمر على مدى أسبوعين تقريباً".