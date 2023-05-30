سیاسة

الرئيس بارزاني يهنّئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً لتركيا

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني أردوغان تهنئة

أربيل (كوردستان24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء 30 أيار مايو 2023، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد.

وفي اتصال هاتفي، قدم الرئيس بارزاني التهاني للرئيس التركي، بعد نجاحه في الجولة الانتخابية الثانية، للانتخابات الرئاسية.

وفاز أردوغان يوم الأحد الماضي، بولاية جديدة -وأخيرة دستوريا- مدتها 5 سنوات، على منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وفاز أردوغان بعد حصوله على 52,2 بالمئة من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه كليجدار أوغلو. وتوالت التهاني من قادة دول العالم بفوز أردوغان بالولاية الجديدة جاءت بالخصوص من زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا. في المقابل، أعرب كليجدار أوغلو عن "حزنه" بسبب "الصعوبات التي تنتظر البلد".

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