نجم ريال مدريد يودّع زملائه في التدريبات بعد حسم قراره

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد الإسباني، إدارة الفريق الملكي، بقراره الرحيل خلال الانتقالات الصيفية، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبات من المتوقع، أن تكون وجهة أسينسيو المقبلة، في الدوري الإنجليزي، خاصة أن عدداً من أندية البريميرليج تضعه على رأس أولوياتها في الميركاتو، وفق موقع سعودي سبورت.

وقدم ريال مدريد أيضاً في الفترة الماضية، عرضاً لأسينسيو من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في الـ 30 من يونيو المقبل، وسط الكثير من الجدل المستمر حول مستقبله حتى الآن.

ولم يرد خورخي مينديز وكيل أسينسيو حتى الآن، على عرض ريال مدريد المقدم منذ شهر مارس الماضي، لأنه يرى الراتب السنوي أقل مما يحصل عليه حالياً، بالإضافة لكونه يمتلك عدد من العروض الإنجليزية في الفترة الحالية.

وكان أسينسيو قد أثار الجدل في وقت سابق، باحتمالية الموافقة على عرض برشلونة، وذلك قبل التوجه للمشاركة مع المنتخب الإسباني في كأس العالم "قطر 2022".

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أسينسيو سيودع زملائه اليوم الأربعاء في التدريبات، حيث سيخبرهم بقراره الرحيل، والاتجاه نحو الدوري الإنجليزي.

وسيغادر أسينسيو بالتحديد لفريق أستون فيلا الإنجليزي، الذي يستهدف التعاقد معه، منذ فترة ليست بالقصيرة، وتحديداً عندما كان قريباً من تعيين ماتيو أليماني في منصب المدير التنفيذي.

ويرى أسينسيو برغم أدائه الجيد في المباريات التي يشارك فيها، إلا أنه بات بديلاً وهو ما أثر بشكل واضح على مستواه، فلذلك يريد الخروج والبحث عن تحدي يثبت فيه قدراته.

ويعتبر أسينسيو أن أرقامه من حيث التسجيل والصناعة، تجعله يستحق أن يصبح لاعباً أساسياً في ريال مدريد، وليس كما يحدث حالياً بمجرد كونه بديلاً.