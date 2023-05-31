لجنةٌ من محامي الإقليم تزور المناطق المتنازع عليها لحلّ مشاكل المزارعين الكورد

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، إن لجنةً من محامي الإقليم سيزورن المناطق المتنازع عليها، بهدف إيجاد حلول وفق أسس قانونية للمشاكل التي يواجهها المزارعون الكورد.

وفي مؤتمرٍ صحفي اليوم الأربعاء، أكّد برهان أنه التقى بعددٍ من المحامين والممثلين القانونيين لجميع الأحزاب السياسية "لبحث المشاكل التي يواجهها المزارعون الكورد في تلك المناطق".

مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع هو "مناقشة المشاكل بطريقة قانونية، وتقديم بعض التوصيات المهمة إلى مجلس وزراء الإقليم، ومن خلاله، ستكون هذه التوصيات موضوع مناقشات بين وفدي أربيل وبغداد".

وأفضى الاجتماع، إلى "إيفاد لجنة من المحامين نيابةً عن جميع المناطق الكوردستانية التي تتعرض أراضيها لمشاكل، والتفاوض بشكلٍ مباشرة مع المزارعين".

وخلال المؤتمر الذي حضرته كوردستان 24، أشار برهان إلى أن أية قضية تتطلّب دعماً مالياً من حكومة كوردستان "سيساعدها مجلس الإقليم، حتى يتمكنوا من رفع الشكاوى في المحاكم".

في غضون ذلك، لفت رئيس هيئة المناطق الكوردستانية إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماع "كان لإيجاد حلٍّ جذري لجميع المشاكل التي يواجهها المواطنون الكورد في تلك المناطق".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن جميع المحامين "أعربوا عن دعمهم الكامل للجهود، لحل المشاكل بشكلٍ نهائي".

وختم حديثه بالقول: "رغم أن مشاكلنا مع الحكومة العراقية سياسية وليست قانونية، لكن بالنهاية لدى الجميع غطاء قانوني، لذلك قررنا حل مشاكل مزارعي الإقليم بشكلٍ قانوني".