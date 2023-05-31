شوان رابر: نعارض كافة مساعي تقويض كيان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر، ان الجماعة تعارض كافة المساعي الهادفة لتقويض كيان إقليم كوردستان.

وقال شوان رابر، لكوردستان 24، ان حزبه يعارض جهود بغداد لتدمير إقليم كوردستان.

وأضاف: "التعديلات في مشروع قانون الموازنة تهدف إلى تعقيد الأمور وإحداث فوضى في إقليم كوردستان".

ولاقت التعديلات التي جرت مؤخرا على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية، والتي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، استياء كبيرا على الصعيدين الشعبي والرسمي في إقليم كوردستان.

واعترضت رئاسة وحكومة إقليم كوردستان، على التعديلات، ووصفتها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10 بالمئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.