Coverage سیاسة

شوان رابر: نعارض كافة مساعي تقويض كيان إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان الجماعة الاسلامية التعديلات الموازنة شوان رابر

أربيل (كوردستان24)- قال القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر، ان الجماعة تعارض كافة المساعي الهادفة لتقويض كيان إقليم كوردستان.

وقال شوان رابر، لكوردستان 24، ان حزبه يعارض جهود بغداد لتدمير إقليم كوردستان.

وأضاف: "التعديلات في مشروع قانون الموازنة تهدف إلى تعقيد الأمور وإحداث فوضى في إقليم كوردستان".

ولاقت التعديلات التي جرت مؤخرا على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية، والتي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، استياء كبيرا على الصعيدين الشعبي والرسمي في إقليم كوردستان.

واعترضت رئاسة وحكومة إقليم كوردستان، على التعديلات، ووصفتها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10 بالمئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف