"دانة غاز" ترفع إنتاجها بـ250 مليون قدم مكعب يومياً في اقليم كوردستان بحلول أبريل

أربيل (كوردستان24)- تتوقع شركة "دانة غاز" الإماراتية زيادة إنتاجها في إقليم كوردستان، بمقدار 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً في أبريل من العام المقبل، عقب انتهاء التوسعة الحالية في حقل خور مور، وفق تصريحات مدير علاقات المستثمرين لدى الشركة محمد المبيضين لـ"اقتصاد الشرق".

زادت الشركة سعتها الإنتاجية بمقدار 50 مليون قدم مكعب في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 500 مليون قدم من النفط المكافئ يومياً، الأمر الذي ساهم في ارتفع إنتاج الشركة في الإقليم بنسبة 10 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة أفصحت مسبقاً لسوق أبوظبي عن أن توسعة "خور مور" ستضيف 200 مليون دولار لإيرادات الشركة السنوية عند سعر نفط يبلغ 70 دولاراً، ما يقارب 40 بالمئة من إيرادات الشركة السنوية.

"سيبدأ الإنتاج في أبريل، ومن المتوقع أن نرى الأثر المالي خلال النصف الثاني من 2024 وخلال 2025 بأكمله.. حصة دانة غاز من الإنتاج تبلغ 35 بالمئة"، وفق المبيضين.

يُذكَر أن صادرات إقليم كوردستان من النفط عبر تركيا متوقفة منذ نهاية مارس الماضي، إذ وقف النزاع بين بغداد وحكومة الإقليم الشحنات من ميناء جيهان على البحر المتوسط.

وصل متوسط إنتاج مجموعة "دانة غاز" في الربع الأول إلى 62.9 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بزيادة 1 بالمئة على الربع المقابل من 2022، فيما ارتفع معدل الإنتاج في إقليم كوردستان العراق بنسبة 9 بالمئة من النفط المكافئ، في حين انخفض معدل إنتاج الشركة في مصر بنسبة 10 بالمئة.