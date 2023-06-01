قيادي في تيار الحكمة: اتفاق أربيل بغداد هدفه حل الخلافات ويجب العودة إليه

أربيل (كوردستان24)- قال القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي، ان الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، هدفه حل كافة القضايا الإشكالية، مؤكدا ضرورة العودة الى هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده.

وقال العبودي خلال مشاركته في برنامج لكوردستان 24، ان الموازنة المالية الإتحادية، هي ملك كافة العراقيين، وينبغي توزيعها بشكل عادل على كل الشعب العراقي، دون تفرقة أو تمييز.

وأكد العبودي على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد كما هو، مشيرا الى أن تنفيذ الاتفاق يضمن حل كافة المشاكل.

وعن الخلافات بين مختلف الأطراف، أشار العبودي الى ضرورة العودة الى طاولة الحوار بنوايا صادقة.

وصوتت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".