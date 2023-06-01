أسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الخميس 1 حزيران 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 147.000 دينار عراقي
100 يورو = 157.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 180.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 7100 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 2950 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2010 دينار عراقي
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال عيار 24 = 480.000 دينار عراقي
1 مثقال عيار 21 = 425.000 دينار عراقي
1 مثقال عيار 18 = 360.000 دينار عراقي