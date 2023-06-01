المفكر والاكاديمي العراقي عبدالحسين شعبان في ضيافة كوردستان24

أربيل (كوردستان24)- استضافت مؤسسة كوردستان24 الاعلامية المفكر والسياسي اليساري العراقي عبدالحسين شعبان في برنامج "ما فوق الخلافات، له‌سه‌رووی ناكۆكییه‌كانه‌وه‌" وذلك في ثلاث حلقات سيتم عرض أولى حلقاتها الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وتسلط الحلقات المسجلة مع الاكاديمي العراقي شعبان الضوء على ما تعرضت له القضية الكوردية من تهديدات مستمرة من قبل القوى الاقليمية وأحياناً دولية، لان الكثير من الشخصيات في وقت أيد العديد من الشخصيات العربية عدالة القضية الكوردية، وبعض منهم ناصروا القضية الكوردية منذ بداية شبابهم بينهم المفكر والسياسي العراقي الدكتور عبدالحسين شعبان.

أسئلة واستفسارات عديدة سيجيب عليها المفكر العراقي عبدالحسين شعبان تتعلق بسلطة الانظمة العراقية المختلفة منذ بداية قيام الدولة العراقية عام 1921 وحتى انتفاضة 1991، التي كانت في حالة حرب مع حركات التحرر الكوردية، لكن تغيرت كل تلك الانظمة في العراق وبقيت القضية الكوردية أقوى، السؤال هو، لماذا لم تتعلم هذه الانظمة الدروس من أسلافها؟ ولماذا لا يفكرون في تطوير هذه الدولة بالخطوة الاولى وهي السلام والاستقرار؟ وما هو موقف العرب من هذه القضية وماذا يستطيعون أن يقدموا لحل القضية؟.

تفاصيل 100 عام على القضية الكوردية وحركات التحرر الكوردية والنضال الكوردي ضد الانظمة العراقية، و32 عاماً على تجربة إقليم كوردستان في العراق، تجدونها في برنامج "ما فوق الخلافات، له‌سه‌رووی ناكۆكییه‌كانه‌وه‌"، في ثلاث حلقات ستعرض الحلقة الاولى منها اليوم الخميس الساعة التاسعة مساءً.

وشارك في البرنامج كُتّاب وإعلاميون ومنهم:

- علي البيدر كاتب ومحلل سياسي

- مهند شوقي كاتب وإعلامي

- حسين العنقود كاتب

- غسان خضر إعلامي في قناة العربي

- لافا أسعد إعلامية في كوردستان24

- مظفر مزوري صحفي في كوردستان24

يذكر ان المفكر العراقي عبدالحسين شعبان مولود في مدينة النجف ونشأ فيها، ثم تخرّج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بغداد، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، ذو خبرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي وكتابة الدساتير، وله أكثر من 60 مؤلفا كما له العديد من المقالات والأبحاث.