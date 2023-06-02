أوكرانيا تُسقط عشرات الصواريخ والمسيرات فوق كييف

أربيل (كوردستان24)- رفعت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وقال مسؤولون في العاصمة كييف إن أنظمة الدفاع أسقطت أكثر من 30 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وشنت موسكو نحو 20 هجوما منفصلا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية منذ بداية مايو الماضي، وفقا لرويترز.

وقالت السلطات العسكرية في كييف على تيليغرام إن روسيا أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز في نفس الوقت.

وأضافت في بيان "حسب المعلومات المبدئية، رصدت قوات الدفاع الجوي ودمرت أكثر من 30 هدفا جويا من مختلف الأنواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها".

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، الذي تحدث في وقت سابق عن موجتين منفصلتين من الهجمات، على تيليغرام إنه لم تكن هناك مكالمات لخدمات الإنقاذ.

وتعتاد أوكرانيا القول إن دفاعاتها تسقط غالبية الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، وفقا لرويترز.