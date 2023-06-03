سیاسة

أردوغان يؤدّي اليمين لفترةٍ رئاسية جديدة

حصل أردوغان على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 28 أيار/ مايو
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رجب طيب أردوغان (فرانس برس)
رجب طيب أردوغان (فرانس برس)
ترکیا أردوغان البرلمان التركي

أربيل (كوردستان 24)- أدّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين لفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، لتمديد حكمه إلى عقد ثالث.

وقال أردوغان خلال مراسم داخل البرلمان في أنقرة: "أنا كرئيس، أُقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها.. وأن ألتزم بالدستور، وسيادة القانون، والديمقراطية، ومبادئ وإصلاحات أتاتورك، ومبادئ الجمهورية العلمانية".

وحصل أردوغان على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 28 أيار/ مايو، على حساب منافسه كمال كليجدار أوغلو، وفق رويترز.

وجاء فوزه على خلاف توقعات معظم استطلاعات الرأي، وعلى الرغم من أزمة غلاء معيشة كان يُنظر لها على أنها أضعفت فرصه في الفوز.

 

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