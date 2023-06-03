تقطّعت بهم السبل في جزيرةٍ يونانية.. مهاجرون من سنجار يناشدون المنظمات الدولية (فيديو)

أربيل (كوردستان 24)- ناشد عشرات المواطنين من سنجار المنظمات الدولية لإنقاذهم بعد أن تقطّعت بهم السبل في جزيرةٍ بين تركيا واليونان في طريقهم للجوء إلى إحدى الدول الأوروبية.

وقال أحد العالقين عبر مقطع فيديو، إن 81 إيزيدياً ضمن عدة عوائل مؤلفة من 25 طفلاً، بينهم رُضّع، و28 امرأة و28 رجلاً، عالقون منذ 6 أيام في إحدى الجزر مابين اليونان وتركيا.

وأضاف، "من بين هؤلاء العالقين أشخاصٌ مصابون بداء السكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب في الغدة"، مؤكداً أن المؤن التي اصطحبوها معهم "نفدت".

في غضون ذلك، قال أحد العالقين ويدعى محسن لـ كوردستان 24، إن جميعهم من سكان سنجار، اضطروا بسبب ظروفهم المعيشية السيئة مع سيطرة داعش سابقاً وفشل الحكومة العراقية من إعادة بناء مناطقهم، للهجرة بهدف الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.

وأضاف: "دفعنا مبالغ طائلة للمهربين لإيصالنا إلى اليونان ومنها إلى القارة الأوروبية، لكنهم تركونا في الغابة واختفوا".

وتابع خلال مداخلةٍ على فضائية كوردستان 24، السبت، "نناشد المنظمات الإنسانية لمساعدتنا، لأن الأطفال الموجودين ضمن قافلتنا لن يتحملوا الجوع، كذلك المرضى لن يتحملوا عناء البقاء دون أدوية".