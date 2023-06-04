رئاسة الإقليم توجّه طلبا عاجلا للجهات السياسية في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- طالبت رئاسة اقليم كوردستان يوم السبت3 حزيران 2023، الأطراف السياسية في الإقليم، بفتح صفحة جديدة فيما بينهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب في بيان، انه "بإسم رئاسة اقليم كوردستان نطالب جميع الجهات السياسية بفتح صفحة جديدة".

واعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، 30 ايار 2023، بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كوردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوّض الديمقراطية في البلاد.

وأضافت المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تعتبر ملغاة وباطلة.

وفي اليوم نفسه، دعا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، في بيان جميع الأحزاب ومواطني إقليم كوردستان إلى التعاون وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وحث الحكومة والمؤسسات ذات الصلة على اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح العملية.