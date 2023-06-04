بازراني الخيرية  تنظم مباراة بكرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة في عفرين

أربيل (كوردستان24) - نظمت مؤسسة بارزاني الخيرية مباراة بكرة القدم لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وذلك بهدف دعم الشباب من هذه الفئة وتشجيع النشاطات الرياضية في المنطقة.

وقالت المنظمة في بيان تابعته كوردستان24 ، إن فرق المؤسسة نظمت مباراة لكرة القدم لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة في فريقي ‹بارزاني› و‹الصقور› على أرض ملعب عفرين، في مدينة عفرين.

وأضاف البيان، أنه في نهاية المباراة وزعت مؤسسة بارزاني الخيرية الجوائز على اللاعبين.

وأشار البيان إلى أن الغرض من إجراء هذه المباريات هو «دعم الشباب من هذه الفئة وتشجيع النشاطات الرياضية في عفرين».

وتعد مؤسسة بارزاني الخيرية من أكثر المنظمات الإنسانية غير الحكومية نشاطًا في إقليم كوردستان وتتولى تقديم القدر الأكبر من المساعدات للنازحين واللاجئين.

مؤسسة البارزاني الخيرية تأسست عام 2005 في مدينة أربيل في إقليم كوردستان العراق, وتعدّ إحدى الأطر السبّاقة في الأعمال الخيرية؛ قدمت الكثير من المساعدات للاجئين السوريين في إقليم كوردستان, وتنوع طابع عملها الخيري في مجالات “التغذية, التعليم, الثقافة, والصحة.

لاتقصتر جهودها الاغاثية والانسانية داخل إقليم كوردستان فحسب إنما تمتد الى كل مناطق العراق في الوسط والجنوب بالاضافة الى أنها كانت حاضرة بشكل فعال عند زلزال السادس من شباط من العام الجاري والذي ضرب كلا من تركيا وسوريا وقدمت العديد من المساعدات الاغاثية والطبية والانسانية للضحايا في المناطق التي تضررت جراء الزلزال في مدن جنوب تركيا وقامت بأنقاذ العديد ممن كانو تحت أنقاض البنايات المهدمة .

أفتتحت مؤسسة بارزاني الخيرية ،الأحد 19-2-2023 ، مكتبا لها في مدينة عفرين بكوردستان سوريا بشكل رسمي ، لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وكان وفد من مؤسسة بارزاني الخيرية قد زار ألمانيا مؤخرا بهدف التنسيق وبناء علاقات متينة مع المنظمات الحكومية والخيرية في دولة ألمانيا، وبناء على طلب مؤسسة بارزاني الخيرية وحكومة اقليم نوردراين فيست فالن،