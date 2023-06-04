بحضور وزيري الخارجية والدفاع.. أردوغان يلتقي أمين عام الناتو في إسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.

وجرى لقاء أردوغان مع ستولتنبرغ في قصر دولما بهتشة في إسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحفيين.

واستغرق اللقاء نحو ساعة وحضره وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن ومسؤولون من الناتو.

يأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته الجديدة، بعد ساعات من تنصيبه رئيساً للبلاد لعهدة جديدة، والتي شملت تغييراً شبه كامل للطاقم الوزاري السابق.

وقدّم أردوغان وزراءه الجدد في مؤتمر صحفي، مساء يوم السبت، وأعلن تعيين جودت يلماز نائباً للرئيس.

وأعلن الرئيس التركي تعيين رئيس المخابرات هاكان فيدان في منصب وزير الخارجية بالحكومة الجديدة.

وشغل فيدان منصب رئيس جهاز المخابرات على مدى 13 عاماً. وهو من مواليد عام 1968، وتخرج في المدرسة الحربية بقسم اللغات في القوات البرية.

كما تم تكليف محمد شيمشك بحقيبة الخزانة والمالية، وهو ما جاء موافقاً لتكهنات ترددت في الآونة الأخيرة، وقد يشير تعيينه إلى تغيير محتمل في السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها أنقرة خلال السنوات الماضية.

وأعلن الرئيس أردوغان أيضاً تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيراً للداخلية، كما كلّف رئيس هيئة الأركان العسكرية يشار غولر بمنصب وزير الدفاع.