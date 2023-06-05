بـ مليار دولار.. السعودية توقّع عقداً لتنفيذ مشروعٍ استثماري في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن السفير السعودي لدى بغداد، عبد العزيز الشمري، أن بلاده وقّعت مع العراق عقداً لتنفيذ مشروعٍ استثماريٍ ضخم بقيمةٍ تقدّر بمليار دولار.

وقال الشمري إن المشروع "سيُنفَّذ في منطقة الرفيل القريبة من مطار بغداد الدولي وهو مشروع (جادة بغداد)"، معتبراً أنه "سيكون مميزاً ومفاجأة لجميع العراقيين"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وهذا المشروع "عبارة عن أكبر مول في العراق، يضم كافيهات ومطاعم بمساحات كبيرة ومكاتب أعمال تجارية لكبرى الشركات العراقية إضافة إلى 4000 شقة سكنية و2500 فلة سكنية"، وفق السفير السعودي.

في غضون ذلك، قال الشمري إن "العلاقات العراقية والسعودية تشهد مرحلة رائعة وبدأنا اليوم نقطف ثمارها الحقيقية من خلال (..) تبادل الخبرات بين أفضل الأطباء المهرة في المملكة وكذلك أفضل الأطباء العراقيين لتبادل الخبرات في المجالات والتخصصات الدقيقة".

مشيراً إلى أن "اللقاءات القادمة ستشهد اجتماعات اقتصادية وثقافية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً كبيراً في النشاطات بين البلدين وستكون مرحلة متميزة للاستثمار بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجيهاته ".