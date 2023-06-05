إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية غداً الثلاثاء

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن تعيد إيران يوم غدٍ الثلاثاء، فتح سفارتها في المملكة العربية السعودية، وفق ما أكّده مصدرٌ إيراني لوكالة فارس شبه الرسمية.

وقال المصدر الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض، إن إعادة فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة مساءً، بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية.

وكانت إيران عيّنت مايو أيار الفائت، الدبلوماسي الرفيع المستوى "علي رضا عنايتي" سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية، وفق صحيفة "إيران ديلي" الحكومية.

ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت.

وفي الـ 10 مارس آذار الماضي، نشرت السعودية وإيران بياناً مشتركاً بشأن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

ونصَّ الاتفاق على الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

كما اتفق الجانبان على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إضافةً إلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.