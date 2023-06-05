سیاسة

منظمة تقدم شكوى قضائية لإعادة نساء وأطفال محتجزين في سوريا إلى أستراليا

author_image سوار أحمد
عناصر أمن يصطحبون نساء يعتقد أنهن زوجات مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول في الحسكة بتاريخ 23 تمو/يوليو 2019 © دليل سليمان / ا ف ب/ارشيف
عناصر أمن يصطحبون نساء يعتقد أنهن زوجات مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول في الحسكة بتاريخ 23 تمو/يوليو 2019 © دليل سليمان / ا ف ب/ارشيف
سوریا مخيم روج استراليا نساء وأطفال

أربيل (كوردستان24)- قدّمت منظمة تدعم 17 طفلاً أستراليًا وتسع نساء محتجزين في مخيمَين في شمال شرق سوريا، شكوى أمام القضاء الأسترالي الإثنين تطالب بإعادتهم إلى بلادهم.

وهؤلاء النساء هنّ زوجات جهاديين يسكنّ مع أطفالهنّ في مخيمي الهول وروج اللذين يسيطر عليهما الكورد في شمال شرق سوريا، ويشهدان تدهوراً أمنياً ونقصاً في الخدمات.

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم داعش المتطرف في العام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكوردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في مخيمات، في حين تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.

وقدّمت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" في أستراليا شكوى نيابةً عن النساء والأطفال معتبرةً أن الحكومة ملزمة "أخلاقياً وقانونياً" بإعادتهم.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر "بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا".

وأضاف "كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سوريا هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر".

وفي تشرين الأول/أكتوبر أعادت الحكومة الأسترالية أربع نساء و13 طفلاً من المخيّمَين.

وأوضح تينكلر أنه كان يأمل في البداية أن يتم إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة "تقاعس" الحكومة.

وتؤكد العائلات الأسترالية لمن ما زالوا محتجزين في سوريا أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات.

وقالت العائلات في بيان مشترك "عمليات العودة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي عززت آمالهم وآمالنا".

وأضافت "أثبتت (عمليات العودة) أن الحكومة قد تعيد أفراد عائلاتنا، وهم جميعاً مواطنون أستراليون، وما زلنا نأمل أن يستمر هذا العمل".

وتعد قضية إعادة هؤلاء مسألة مثيرة للجدل سياسيًا في أستراليا حيث يواجهها حزب المحافظين المعارض مشيراً باستمرار إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف