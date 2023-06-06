النزاهة تضبط 115 معاملة مزوّرة في المصرف الزراعي بالرمادي

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، 115 معاملة مزوّرة في المصرف الزراعي بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، بقيمة تقدر بنحو ثلاثة مليار دينار.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة، إن الفريق الميداني المختص، "تمكّن من ضبط أصل (115) معاملة قرض زراعي مزورة مُنِحت ضمن قروض المبادرة الزراعية الممنوحة بين عامي 2013 و2018".

وأضافت، أنه "تم منح قروض بمبلغ (2,951,000,000) دينار؛ استناداً إلى معاملات غير أصوليـة ومستمسكات وكفالات مزورة، وعدم استيفاء أي مبلغ لغاية الآن".

وتابعت الهيئة في بيانٍ لها، أن فريقها المختص ضبط 4 موظفين في مديرية التجهيزات الزراعية - فرع الأنبار بشعبة القطع؛ لإضافة أسماء وهمية إلى الفلاحين المشمولين بالتجهيز بمادة سماد اليوريا".

مؤكّدةً أن المتهمين "مسؤولون عن جباية المبالغ الماليـة من الفلاحين، وقطع وصولات التجهيز باليوريا".

وأوضحت أنها "ضبطت (120) هوية أحوال مدنية بحوزة المتهمين، بعضها تم ملؤها بمعلومات غير صحيحة بأسماء مزارعين مشمولين بالتجهيز؛ لغرض تسلم السماد من مخازن المديرية".

كذلك "ضبط مبلغ مالي بحوزة أمين الصندوق الذي لم يقدم ما يثبت استلام وإيداع المبلغ أو مشروعيته"، مؤكدةً أن قاضي التحقيق المختص "قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات".