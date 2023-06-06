هيئة الأنواء: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الأربعاء

أربيل (كوردستان24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى احتمال تساقط زخات للمطر وارتفاع جديد في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم بعد غد الخميس، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت إلى أن "طقس يوم الجمعة، في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً وغائم جزئي في أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل، في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر في أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".