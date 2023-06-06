صحة وبیئة

دهوك تسجّل أول حالة وفاة بالحمى النزفية

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- سجلت محافظة دهوك في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، أول حالة وفاة بالحمى النزفية، في المحافظة.

وقال مدير مستشفى آزادي في دهوك، سكفان دوسكي، ان رجلا يبلغ من العمر 27 عاما، توفي صباح اليوم في مستشفى آزادي جراء إصابته بالحمى النزفية.

وأضاف دوسكي، ان المتوفى من سكان منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى، وكان يعمل مربيا للماشية.

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في قرية كورزي في ناحية خليفان بمنطقة سوران، التابعة لمحافظة أربيل.

ولاحقا أعلنت الوزارة تسجيل ثاني حالة وفاة في أربيل.

وتؤكد وزارة الصحة في حكومة كوردستان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي الاصابة بالمرض.

جدير بالذكر أن الحمى النزفية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة واللحوم، وبسبب غياب الرقابة وضعف الاحترازات الصحية والضوابط الوقائية في عمل الملاحم، وذبح الحيوانات المريضة دون فحص ورقابة، ينتشر المرض بشكل أوسع نطاقا.

ويحذّر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي، أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

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