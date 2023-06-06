رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ وزير الخارجية التركي

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، وزير الخارجية التركي هاكان فدان.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر، انه أجرى اتصالا مع وزير الخارجي التركي هاكان فدان، هنأه فيه بتسنمه حقيبة الخارجية التركية.

وخلال الاتصال أشار رئيس حكومة الإقليم الى العلاقة بين إقليم كوردستان وتركيا، معبرا في الوقت نفسه عن الرغبة في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وتسلم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، حقيبة وزارة الخارجية في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة.

جاء ذلك في إعلان أردوغان تشكيلته الوزارية الجديدة، مساء السبت، بالعاصمة أنقرة.