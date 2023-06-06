سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ وزير الخارجية التركي

author_image سوار أحمد
کوردستان هاكان فدا اقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 حزيران 2023، وزير الخارجية التركي هاكان فدان.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر، انه أجرى اتصالا مع وزير الخارجي التركي هاكان فدان، هنأه فيه بتسنمه حقيبة الخارجية التركية.

وخلال الاتصال أشار رئيس حكومة الإقليم الى العلاقة بين إقليم كوردستان وتركيا، معبرا في الوقت نفسه عن الرغبة في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وتسلم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، حقيبة وزارة الخارجية في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة.

جاء ذلك في إعلان أردوغان تشكيلته الوزارية الجديدة، مساء السبت، بالعاصمة أنقرة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف