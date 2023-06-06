يصل مداه 1400 كلم.. إيران تعرض "الفاتح" أول صاروخ بالستي فرط صوتي محلي الصنع

أربيل (كوردستان24)- أماط الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء، اللثام رسميا عن أول صاروخ بالستي فرط صوتي محلي الصنع، خلال حفل أشرف عليه الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي نوّه بالسلاح الجديد الذي "سيجعل البلاد أقوى".

وعرضت إيران "الفاتح"، خلال حفل أشرف عليه الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي نوّه بالسلاح الجديد الذي سيجعل بلاده "أقوى". وتبلغ سرعة الصاروخ الذي أنتجته قوة الجو الفضائية في الحرس الثوري 1400 كلم، وهو قادر حسبما تؤكد طهران، على اختراق أنظمة الدفاع الجوي لأي دولة في المنطقة.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لصاروخ "الفاتح" الذي أنتجته قوة الجو الفضائية في الحرس.

وتم الكشف عن السلاح الجديد على منصة خلال حفل نُظم في مكان لم يتم تحديده بحضور الرئيس ومسؤولين عسكريين بينهم رئيس الحرس اللواء حسين سلامي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

في السياق، قال رئيسي في كلمته: "نشكر الله على هذا الإنجاز العظيم"، لأنه "سيجعل البلاد أقوى". مضيفا: أن هذا الصاروخ سيعزز "قوة الردع" الإيرانية مما "يجلب الأمن والسلام المستقر لدول المنطقة".

كما أوضحت وكالة إرنا بأن الصاروخ "يبلغ مداه 1400 كلم، كما تبلغ سرعته قبل إصابة الهدف 13-15 ماخ".ش