اسعار العملات الاجنبية والذهب في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الخميس 8 حزيران 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 147.500 دينار عراقي

100 يورو = 157750 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 180.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 6750 دينار عراقي

100.000 تمان ايراني = 2950 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2010 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 475.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 420.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 355.000 دينار عراقي