البرلمان العراقي يستأنف اليوم جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة 9 حزيران يونيو 2023، الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي يوم الخميس، انعقاد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية للسنوات (2023 و2024 و2025)، بحضور 258 نائباً.

وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على المواد المتبقية إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة 9 حزيران 2023.

وذكرت الدائرة في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح أعمال جلسة البرلمان في الدورة الانتخابية الخامسة، للسنة التشريعية الثانية في الفصل التشريعي الأول".

وصوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025)، وعلى إضافة فقرة جديدة على جدول الأعمال تتعلق باستبدال بعض النواب، كما صوت المجلس على المواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وتم تأجيل المادة الثانية وحذف المادة الرابعة.