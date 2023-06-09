الأنواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية غداً السبت في البلاد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً وعواصف رعدية غداً السبت.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً واحيانا يكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية، وسيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائما في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وبابل 43، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وواسط 44 ،والبصرة 46".

وأضاف أن "الطقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مسببة تصاعدا للغبار في عموم البلاد، اما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "طقس اليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".