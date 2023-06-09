تأجيل جلسة البرلمان العراقي الخاصة بالتصويت على الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان24)- قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان صبري، انه تم تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بالتصويت على الموازنة الإتحادية.

وقالت فيان صبري، لكوردستان 24، إن "جلسة البرلمان العراقي بشأن إقرار الموازنة العامة للعراق كان يجب أن تبدأ في الساعة الواحدة ظهرا، لكن تم تأجيلها إلى الساعة 6:00 من مساء اليوم".

وكان من المقرر أن يستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة 9 حزيران يونيو 2023، الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وتم عقد الجلسة يوم الخميس، بحضور 258 نائباً، والتصويت على بعض المواد ليتم لاحقا تأجيل التصويت على المواد المتبقية إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة.