سیاسة

تأجيل جلسة البرلمان العراقي الخاصة بالتصويت على الموازنة الاتحادية

author_image سوار أحمد
کوردستان البرلمان جلسة التصويت الموازنة العامة

أربيل (كوردستان24)- قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيان صبري، انه تم تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بالتصويت على الموازنة الإتحادية.

وقالت فيان صبري، لكوردستان 24، إن "جلسة البرلمان العراقي بشأن إقرار الموازنة العامة للعراق كان يجب أن تبدأ في الساعة الواحدة ظهرا، لكن تم تأجيلها إلى الساعة 6:00 من مساء اليوم".

وكان من المقرر أن يستأنف مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة 9 حزيران يونيو 2023، الجلسة الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وتم عقد الجلسة يوم الخميس، بحضور 258 نائباً، والتصويت على بعض المواد ليتم لاحقا تأجيل التصويت على المواد المتبقية إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف