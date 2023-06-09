النواب العراقي يستأنف جلسته لاستكمال التصويت على الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب العراقي استأنف جلسته لاستكمال التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية بحضور 201 نائباً.

وافتتح مجلس النواب جلسته لاستكمال التصويت على بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 و2024 و2025) برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وقال الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، تلقته مؤسسة كوردستان24، إن "مجلس النواب افتتح جلسته، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، لاستكمال التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 و2024 و2025)".

وأضافت، أن "عدد النواب الحاضرين بلغ 180 نائباً".

وعقد مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 8 حزيران 2023، جلسته المقررة للتصويت على مشروع قانون الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025).

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعمال جلسة البرلمان في الدورة الانتخابية الخامسة، للسنة التشريعية الثانية في الفصل التشريعي الأول.

وشرع مجلس النواب العراقي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 و2024 و2025).

وصوّت مجلس النواب على الفقرات الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية، وحذف المادة الرابعة.

كما أقر مجلس النواب العراقي، سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، وبإيراد مالي يبلغ 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد، لمدة 3 سنوات.

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون الموازنة التي تم التصويت عليها على أن العراق يجب أن ينتج 3 ملايين و500 ألف برميل من النفط، بما في ذلك 400 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان.