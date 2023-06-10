مجلس النواب العراقي يصوت على عدد من مواد الموازنة ويرفع جلسته إلى مساء السبت

أربيل (كوردستان 24)- رفع مجلس النواب العراقي، جلسته إلى الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، بعد تصويته على عدد من مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).

وصادق مجلس النواب خلال جلسته التي حضرها 259 نائباً، على المواد (1- 2- 3- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-13-18-19-20-21-23-24)، فيما أجل التصويت على المواد (14-15-16-17)، وحذف المادتين 4 و22.

وكان وزير الخارجية العراقية نائب رئيس الحكومة، فؤاد حسين، أكّد أن المحادثات حول مشروع قانون الموازنة ستستمر لحين الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المكوّن من 67 مادة.

وصوتت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، في الـ 25 أيار 2023، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".