الرئيس بارزاني يجدّد دعمه للكورد في سوريا ويدعوهم إلى تقوية صداقتهم وتحالفهم

أربيل (كوردستان 24)- ألقى الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت، كلمةً خلال مشاركته في المؤتمر الثاني عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا المنعقد في أربيل.

ورحّب الرئيس بارزاني في كلمته بالضيوف، متمنياً لهم التوفيق، معرباً عن أمله في نجاح المؤتمر وفق آليةٍ تلبي مطالب الشعب الكوردي.

وأشاد بارزاني بدور الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ثورتي أيلول وكولان، مثمّناً في الوقت ذاته جهود مقاتلي بيشمركة روج، في محاربة داعش وتقديم عشرات الشهداء.

وقال الرئيس بارزاني: "أشكركم وأشكر كل هؤلاء المقاتلين لقد لعبوا دوراً مهماً في الماضي والحاضر في حركة تحرير شعبنا".

وأضاف: "من هنا، أبعث بأحر التحيات إلى جماهيركم الصامدة، وإلى كل النازحين في بلادكم والموجودين هنا في الوطن".

في غضون ذلك، أعرب الرئيس بارزاني عن أمله في تهيئة الظروف لهم "للعودة إلى موطن أجدادهم ومواجهة التحديات معاً"، كما دعاهم إلى زيادة تقوية صداقتهم وتحالفهم.

وقال: "منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011، قدمنا ​​لكم الدعم باستمرار لتتحدوا وتتخذوا أي قرار تجدونه مناسباً".

وأضاف: "لقد قدمنا لكم الدعم بعقد ثلاثة مؤتمرات، اثنان في أربيل وواحد في دهوك، للنضال والوحدة الوطنية، لكن للأسف كانت هناك عقبات، مع ذلك يبقى طريق النضال طويلاً، ومن يضع العقبات أمام تحقيق الإنجازات سيدفع الضريبة".

واختتم الرئيس بارزاني كلمته قائلاً: "سندعمكم على الدوام من أجل نضالٍ وطني حقيقي يخدم القضية المشروعة للشعب الكوردي في سوريا، تحية لأرواح جميع الشهداء الذي فقدوا حياتهم بدون وجه حق، وتحية لكل أولئك القابعين في السجون ظلماً".

وانطلقت صباح اليوم السبت (10 حزيران 2023)، أعمال المؤتمر الثاني عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا في مدينة أربيل، بمشاركة نحو 200 عضواً.

ومن المقرّر أن ينتخب المؤتمر الذي يستمر يومي السبت والأحد، أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 29 عضواً، وسكرتيراً للحزب من بين أعضاء اللجنة.