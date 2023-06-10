أمن

اتهاماتٌ لعلماء صينيين بإدارة مشروعٍ سري تسبب بفيروس كورونا

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تعبيرية
تعبيرية
العالم كوفيد كورونا ووهان

أربيل (كوردستان 24)- نقلت صحيفة "تايمز" (The Times) عن محققين أميركيين أن علماء صينيين كانوا يديرون "مشروعاً سرياً" يتضمن تجارب خطيرة أدت إلى تفشي فيروس كورونا عام 2019.

وتحدث تقرير الصحيفة عن أدلة تشير إلى تسرب فيروس كورونا من معهد في ووهان بعد تجارب بالتعاون مع الجيش الصيني.

وقالت إن علماء صينيين جمعوا بالتعاون مع الجيش مسببات لأمراض قاتلة في ووهان قبيل تفشي كورونا.

وكان أول ظهور لفيروس كورونا في نهاية عام 2019 بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر إلى بقية العالم مسجلاً مئات الملايين من الوفيات والإصابات.

 

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