صحة وبیئة

صحة السليمانية: لم تُسجّل أية إصابة بالكوليرا والحمى النزفية في المحافظة

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مبنى مديرية الصحة بالسليمانية
مبنى مديرية الصحة بالسليمانية
کوردستان مديرية الصحة في السليمانية الكوليرا الحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- نفت المديرية العامة للصحة في السليمانية، الإشاعات الرائجة حول وجود حالات بمرض الكوليرا والحمى النزفية بالمحافظة.

وقال المدير العام لصحة السليمانية الدكتور هيرش سيد سليم: "لم تُسجّل أية إصابة بالحمى النزفية في محافظة السليمانية".

وحول شائعات وجود إصابات بالكوليرا، أكّد سيد سليم لـ كوردستان 24: "رغم ازدياد حالات الإسهال والقيء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه لم تُسجّل أية إصابات بالكوليرا في السليمانية".

 

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