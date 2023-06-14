صحة السليمانية: لم تُسجّل أية إصابة بالكوليرا والحمى النزفية في المحافظة

أربيل (كوردستان 24)- نفت المديرية العامة للصحة في السليمانية، الإشاعات الرائجة حول وجود حالات بمرض الكوليرا والحمى النزفية بالمحافظة.

وقال المدير العام لصحة السليمانية الدكتور هيرش سيد سليم: "لم تُسجّل أية إصابة بالحمى النزفية في محافظة السليمانية".

وحول شائعات وجود إصابات بالكوليرا، أكّد سيد سليم لـ كوردستان 24: "رغم ازدياد حالات الإسهال والقيء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه لم تُسجّل أية إصابات بالكوليرا في السليمانية".