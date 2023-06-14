اقتصاد

محافظ دهوك يضع حجر الأساس لعدة مشاريع في عقرة

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع، 3 مليار و734 مليون و116 ألف و750 دينار، تصرف من ميزانية محافظة دهوك
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان علي تتر محافظة دهوك عقرة

أربيل (كوردستان 24)- وضع محافظ دهوك علي تتر، حجر الأساس لمشاريع خدمية في عددٍ من القرى بمنطقة عقرة، بتكلفةٍ قُدِّرت بأكثر من 3 مليار دينار.

وقال تتر في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأربعاء: "سيتم وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الأخرى ضمن المنطقة في المستقبل".

وأضاف: "توسّعت منطقة عقرة أكثر من أية مدينة أخرى في إقليم كوردستان"، معتبراً أن هذا التوسع "يتطلّب إنشاء طرق وشوارع وتمديد شبكة مياه وكهرباء".

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع، 3 مليار و734 مليون و116 ألف و750 دينار، تصرف من ميزانية محافظة دهوك.

في غضون ذلك، أشار تتر إلى أنه "خلال السنوات القليلة الماضية لم نهمل تنفيذ مشاريع في منطقة عقرة، وركزنا أكثر على رصف الشوارع".

مؤكداً في الوقت ذاته، على مواصلة تنفيذ المشاريع "حسب الإمكانيات المالية المتاحة لنا".

وبخصوص جسر قسروك الذي يربط بين منطقتي عقرة وبردرش والمهدد بالانهيار، أعلن محافظ دهوك عن الموافقة لإعادة إعمار الجسر والبدء بتنفيذ المشروع.

 

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