كوردستان تمهل حاملي السّلاح غير المرخّص لغاية 21 تموز

أربيل (كوردستان24)- أمهلت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، حاملي السلاح غير المرخص، الى 21 من شهر تموز المقبل لتسجيله بشكل رسمي.

وذكر بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، ان "وزارة الداخلية تبلغ المواطنين الذين يحملون اسلحة غير مرخصة ويرغبون بتسجيلها بأسمائهم ان هناك مهلة لغاية الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل".

ونقل البيان عن المدير العام لديوان الوزارة هيمن ميراني قوله، إن "الوزارة تقوم بتسجيل الأسلحة مجانا، مؤكدا ان على من يرغب بتسجيل سلاحه ان يقوم بمراجعة واحد من مراكز التسجيل في مدن وقصبات الاقليم".

وشدد ميراني على ان امام المواطنين اكثر من شهر قبل انتهاء المهلة المحددة للعملية، لافتا الى انه بعد المهلة المحددة تصبح الاسلحة غير المرخصة ممنوعة وسيتعرض حائزيها لعقوبات قانونية".

وأكد البيان ان "عملية التسجيل طوعية وليس لها اية تبعات مالية، مبينا ان الاشخاص الذين لا يودون حمل اسلحتهم الى مراكز التسجيل بامكانهم جلب ارقامها فقط ليتم تسجيلها لهم".

ودعا ميراني المواطنين الى الإسراع في تسجيل اسلحتهم وان يتعاونوا من اجل نزع السلاح غير المرخص بهدف خفض معدلات الحوادث وتأمين بيئة اجتماعية آمنة.

واشار البيان الى انه بعد الحادي والعشرين من شهر تموز المقبل سيعاقب من يحوز السلاح غير المرخص قانونيا، مبينا ان العقوبة تشمل الحبس من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مليوني دينار لغاية 25 مليون دينار.

وأولت التشكيلة الحكومية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، اهتماما خاصا لمسألة السيطرة على الأسلحة غير المصرح بها، للتقليل من الظواهر المسلحة، وأعمال العنف، لذا فإن السلطات الأمنية تواصل حملتها لضبط الأسلحة غير المرخصة.

وكان برلمان كوردستان، قد وافق في مطلع آذار مارس 2022 على قانون الأسلحة في الإقليم. وفي 21 تموز يوليو من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة تتعلق بشراء الأسلحة وبيعها.

وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد حوادث إطلاق النار في مناطق متعددة من الإقليم، وزاد معدل العنف واستخدام الأسلحة غير المرخصة.