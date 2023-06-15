سیاسة

نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد عسكري بريطاني الأوضاع الأمنية في العراق والإقليم

author_image سوار أحمد
کوردستان نيجيرفان بارزاني بريطانيا وفد عسكري

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، الأوضاع الأمنية في إقليم كوردستان والعراق، مع وفد عسكري بريطاني رفيع المستوى برئاسة المارشال سامي سامبسون كبير مستشاري الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي ضم عددا من كبار المراتب والمسؤولين العسكريين البريطانيين.

وفي اللقاء الذي حضرته القنصل العام البريطانية في اقليم كوردستان روزي كيف، جرى التباحث حول الوضع الأمني في العراق واقليم كوردستان، و إصلاحات وزارة البيشمركة والتنسيق الأمني المشترك، وفق ما ذكر بيان لرئاسة الإقليم.

واكد الجانبان خلال الاجتماع، على ضرورة انجاح عملية توحيد، وتنظيم قوات البيشمركة، واصلاحات وزارة البيشمركة، واشارا الى ان هذه العملية يتعين أن تسير بشكل فعال أكثر وفي هذا الصدد عبر رئيس الاقليم عن شكره لبريطانيا و الدول الصديقة لدعمهم هذه العملية.

من جانبه أكد الوفد الضيف ان بريطانيا تنظر الى الاستقرار الامني في العراق واقليم كوردستان بأهمية، وستكون مستمرة في تقديم الدعم الأمني للحفاظ على استقرار العراق واقليم كوردستان وانجاح عملية اصلاح وتوحيد البيشمركة.

وكانت الاوضاع في المنطقة بشكل عام وعدد من القضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك محورا آخر خلال الاجتماع.

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