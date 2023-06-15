الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الخميس 15 حزيران 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 147.400 دينار عراقي

100 يورو = 159.000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني= 182.000

100 ليرة تركية = 6400 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3100 دينار عراقي

1 دينار اردني = 2010 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 465.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 410.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 345.000 دينار عراقي