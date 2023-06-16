صحة وبیئة

"أشد فتكاً" من كورونا.. الصحة العالمية تدعو إلى الاستعداد لمرض جديد

author_image سوار أحمد
العالم كورونا الصحة العالمية

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الجمعة، العالم أجمع، إلى الاستعداد للاستجابة لتفشي مرض قال إنه سيكون "أكثر فتكا" من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وحذر غيبريسوس في خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف، من أن نهاية "كوفيد-19" كحالة طوارئ صحية عالمية، لا تعني أن تهديد الصحة العالمي قد انتهى.

كما ذكر في اجتماع صنع القرار السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، أن "خطر ظهور متغير آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة ما يزال قائماً"، مشيراً إلى أن "التهديد من مرض آخر ينشأ مع إمكانية أن يكون أكثر فتكا ما يزال محتملا".

وتأتي تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية، بالتزامن مع إعلان المنظمة إطلاق شبكة دولية لمراقبة مسببات الأمراض، للمساعدة في تحديد التهديدات الناشئة عن الأمراض والاستجابة لها باستخدام علم الجينوم.

ويمكن للمعلومات الجينية من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض، أن تساعد العلماء في التعرف على الأمراض وتتبعها وتطوير العلاجات واللقاحات.

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