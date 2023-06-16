مسلم: رواد الأعمال البريطانيين يتطلّعون للاستثمار في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أوضح وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، كمال مسلم، أن رواد الأعمال والمستثمرين البريطانيين يتطلّعون باهتمامٍ كبير للاستثمار في إقليم كوردستان.

جاء ذلك، على هامش اختتام مؤتمر مجلس الأعمال العراقي- البريطاني والذي استضافته العاصمة البريطانية، لندن، يومي الخميس والجمعة.

وأشار مسلم في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى أنه استعرض خلال مشاركته في المؤتمر "ماهية البيئة الاستثمارية الجيدة في الإقليم".

وقال: "أوضحنا للمشاركين كافة التفاصيل حول التسهيلات والامتيازات في جميع المجالات التي تقدمها حكومة الإقليم للمستثمرين".

وجدّد وزير تجارة وصناعة الإقليم، التأكيد على أن الكثير من رجال الأعمال البريطانيين "يتطلّعون باهتمامٍ كبير للاستثمار في إقليم كوردستان، خاصةً بعد التفاصيل التي قدّمها وفد كوردستان خلال أعمال المؤتمر".

وكان رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، كشف على هامش مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي- البريطاني، عن وجود عمليةٍ استثمارية مهمة وجديدة سيُعلَن عنها في وقتٍ قريب.

واعتبر شكري في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن هذا المشروع الاستثماري الجديد "سيكون سبباً بتعريف العالم الخارجي على إقليم كوردستان".

ولفت إلى أن مجلس الأعمال العراقي- البريطاني "مهتمٌ لدعم عمل الشركات البريطانية في العراق وإقليم كوردستان".

وقال: "نأمل الاستفادة من قدرات الشركات البريطانية المستثمرة في الإقليم ضمن مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم العالي والطب التي تهتم بها حكومة كوردستان".

وجدّد رئيس هيئة الاستثمار التأكيد على أن "هدفنا هو أن يكون لإقليم كوردستان مكانة مهمة في الشرق الأوسط بالمستقبل، وجعله محط أنظار المستثمرين الأجانب".