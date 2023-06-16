باريس تطالب تركيا والمجر بالمصادقة على طلب انضمام السويد إلى الناتو

أربيل (كوردستان 24)- حثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الجمعة كلاً من تركيا والمجر على المصادقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي قبل القمة المقررة في فيلينوس الشهر المقبل.

وقالت كولونا "لا يمكننا تحمل الانتظار أكثر من ذلك".

وأضافت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها السويدي توبياس بيلستورم "حان الوقت لتنتهي هذه العملية (...) وتود فرنسا أن تكون السويد حاضرة في قمة فيلينوس كعضو كامل في حلف الأطلسي".

وأضافت "نحتاج جميعاً إلى العودة إلى أساسيات وأسباب هذه العضوية" مؤكدة أن انضمام السويد لن يعزز الأمن والاستقرار في منطقة البلطيق فحسب بل في أوروبا بأكملها بينما تستمر الحرب في أوكرانيا.

ورأت كولونا أن "من مصلحة الجميع" المضي قُدماً مؤكدة أن "تأخير الانضمام (...) من شأنه أن يخلق صعوبة نحن لا نفهم سببها".

وتخلت السويد وجارتها الشمالية فنلندا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وتقدمتا بطلبين للانضمام إلى الناتو رداً على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وهذا العام، صادقت تركيا والمجر المنضويتان في الأطلسي على طلب فنلندا الانضمام إلى التكتل.

لكن برلماني البلدين لم يُصادقا بعد على انضمام السويد.

ويتطلّب نيل أي بلد جديد العضوية في حلف شمال الأطلسي موافقة دول التكتل بالإجماع على الطلب.

وتجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الضغوط الدولية المتزايدة على أنقرة للمصادقة على طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي قبل اجتماع التكتل الدفاعي في تموز يوليو.

وتأخذ تركيا على السويد خصوصاً إيواء أشخاص تعتبرهم "إرهابيين" ولا سيما مؤيدين لحزب العمال الكوردستاني.

وشكر الوزير السويدي لفرنسا دعمها، مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا شكلت نقطة تحول للسويد التي "تخلت عن مئتي عام من عدم الانحياز".

وأضاف "نرغب في نكون عضواً في حلف شمال الأطلسي ولكن القرار بيد تركيا".

المصدر: AFP