اقتصاد

برلمانيون من 64 دولة يوقعون في تشيلي ميثاقا ضد الجوع

author_image مظفر مزوري
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)
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أربيل (كوردستان24)- وقّع برلمانيون من 64 دولة، بدعوة من الأمم المتحدة، أمس الجمعة في فالباريزو في تشيلي، اتفاقية عالمية لمكافحة الجوع الذي يؤثر في 828 مليون شخص حول العالم.

وجمعت هذه القمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، لمدة يومين في البرلمان التشيلي 150 مسؤولا منتخبا، إضافة إلى عشرات الشخصيات الأخرى التي حضرت عن بعد.

في نهاية الاجتماع، وقّع المشاركون ميثاقا عالميا يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء، ولا سيما هيئاتها التشريعية، على مكافحة الجوع وسوء التغذية. وهو ينص على سبيل المثال على تعزيز التحالفات البرلمانية الدولية وإنشاء تحالفات جديدة من أجل تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير حلول.

وصرح نائب مدير الفاو ماريو لوبيتكين لوكالة فرانس برس بأن "الأمر يتعلق بدخول مرحلة جديدة من التفاعل بين البرلمانات. يجب ان تتحمل البرلمانات مزيدا من المسؤوليات".

وفقا للأمم المتحدة، عانى 828 مليون شخص الجوع عام 2021 في كل أنحاء العالم، بزيادة قدرها 46 مليون مقارنة بعام 2020. وتفاقم الوضع خصوصا بسبب النزاعات وتغير المناخ وكوفيد-19.

وقالت النائبة التشيلية كارولينا مارزان التي ترأس الجبهة البرلمانية لمكافحة الجوع في تشيلي "يموت 8500 طفل كل يوم في العالم بسبب سوء التغذية". والنساء أكثر عرضة للخطر من الرجال، وفقا للفاو.

ومن المقرر تنظيم قمة ثالثة في إفريقيا عام 2026 لتقييم آثار الترتيبات المتخذة في تشيلي.

AFP

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