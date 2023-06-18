إقلاع طائرة لإجلاء العراقيين من السودان

أربيل (كوردستان24)- اعلنت وزارة الخارجية الإتحادية اليوم الأحد، إقلاع طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاحد، أنه اقلعت طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية متوجهةً إلى مطار بورتسودان الواقع شمال شرق السودان.

وأضاف انه جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وعملاً بمتابعات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين رئيس غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسيّة الطارئة.