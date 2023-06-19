اقتصاد

النفط النيابية تبحث عن جذب الشركات العالمية في مجال المصافي

يقول عضو لجنة النفط النيابية إن هناك خللاً في المصافي الحكومية تتمثل بقِدمها وعدم القدرة على إنتاج البنزين المحسّن
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تعبيرية (وكالات)
تعبيرية (وكالات)
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أربيل (كوردستان 24)- أكّدت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، أن هناك حاجة إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي الاستثمارية.

وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي: "هناك خللاً في المصافي الحكومية تتمثل بقِدمها وعدم القدرة على إنتاج البنزين المحسّن، إضافة إلى قلة الإنتاج وعدم تغطية الحاجة الفعلية".

مشيراً إلى حاجة المصافي الحكومية "إلى معداتٍ جديدة وحديثة تواكب التطور التكنولوجي والزمني"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

أما بخصوص المصافي الأهلية، نوّه اللامي إلى أنها "تحتاج إلى تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال المصافي النفطية، لإقامة المشاريع الرصينة داخل العراق".

ومصفاة بيجي هي أكبر مصافي النفط في العراق، والبالغ عددها أكثر من 18 مصفاة، من ضمنها مصفاتي "خورملة" و"لاناز" بإقليم كوردستان.

ويُعدُّ العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، وتقلصت الطاقة التكريرية لديه مع اجتياح تنظيم داعش البلاد عام 2014.

 

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