سیاسة

أردوغان: نستهدف زيادة صادراتنا لتبلغ 265 مليار دولار في 2023

author_image سوار أحمد
ترکیا اردوغان الصادرات

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صارداتها، إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الاعتيادية الـ30 لمجلس المصدّرين وحفل تكريم رجال الأعمال الأكثر تصديراً في إسطنبول.

وقال أردوغان: "نرغب في زيادة صادراتنا بنهاية 2023 إلى 265 مليار دولار رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، وإلى 285 مليار دولار العام القادم".

وأكد أنّ تركيا تستهدف الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028.

وأوضح الرئيس التركي أنّ حكومته تدرس بحسن نية كافة المقترحات والانتقادات البناءة التي يوجهها المصدرون من أجل تسريع وتيرة التجارة الخارجية.

وأشار إلى أّن عام 2022 شهد زيادة في صادرات البضائع بنسبة 12.9 بالمئة، مسجلاً عائدات بنحو 254.2 مليار دولار.

وأضاف أنّ حصة تركيا من التجارة العالمية ارتفعت إلى 1.02 بالمئة خلال عام 2022.

وتابع أنّ صادرات قطاع الخدمات سجلت زيادة خلال العام الماضي، بواقع 47.3 بالمئة، وتجاوزت حاجز الـ 90  مليار دولار.

من جهة أخرى، قال أردوغان إنّ تركيا تشهد ارتفاعاً متزايداً في المرضى الدوليين كل عام. نرغب في تحويل بلادنا إلى مركز عالمي للسياحة العلاجية".

وأردف: "سنشهد بإذن الله استقبال 2 مليون سائح في قطاع السياحة العلاجية خلال 2023".

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