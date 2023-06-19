بضمنها الإعفاء الجمركي.. الهجرة تعلن عن امتيازات لعودة الكفاءات العراقية من الخارج

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، عن امتيازات لعودة الكفاءات العراقية من الخارج، مبينة انها تضمنت الإعفاء الجمركي عند شراء سيارة، فيما أشارت إلى نجاحها من تخفيف الهجرة غير الشرعية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن وكيل الوزارة كريم النوري، إن "الوزارة لديها إحصائيات إجمالية بعدد الكفاءات خارج العراق في كل العالم، وهي كفاءات ذات مستوى عالٍ في التعليم وذات اختصاصات متعددة".

وتابع، أن "الوزارة لديها قسم وضعت فيه بعض الامتيازات لتناسب عودة الكفاءات العراقية إلى البلاد، منها: وضع بعض الآليات لتسهيل عملية سفرهم، وقضية منحهم الوثائق الثبوتية التي ربما لا يمتلكونها سواء لهم أو لأولادهم، فضلاً عن الإعفاء الضريبي عند شراء سيارة، هذه كلها امتيازات لجذب هؤلاء إلى البلد".

وأوضح، أن "العراق في طور الإعمار والاستثمار، ووجود هذه الطاقات الكفوءة يضمن تطور البلد"، معبراً عن أمله، أن "يصوت مجلس النواب على هذه الأمتيازات، لتشجيع الكفاءات على العودة إلى العراق".

وأشار إلى، أن "هناك اهتماماً من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وكذلك الوزارة على عودة الكفاءات إلى العراق بقناعة تامة، لأنهم يعتبرون جزءاً من عملية البناء للبلد".

وأوضح، أن "كل الامتيازات التي خصصت للكفاءات، هي ضمن قوانين العراق، وليس هنالك أي امتيازات أو أي دعم خارج عن القانون".

وبشأن الهجرة، أكد النوري أن "الوزارة وضعت خطة لمنع الهجرة اللاشرعية"، لافتاً إلى، أن "العراق نجح في التخفيف من تلك الظاهرة".

وذكر، أن "العراقيين الذين هاجروا بصورة غير شرعية تم وضعهم في غابات بيلاروسيا مقابل الشريط الحدودي بين لتوانيا وبولندا، واستطعنا منح الجوازات لهم بشكل سريع، لمن لا يملكها، حيث تم سحب أكثر من 4500 عراقي إلى البلاد برغبتهم"، لافتا إلى، أن "هناك توصيات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية مراعاة العراقيين في الخارج".