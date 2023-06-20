العراق والهند يوقعان مذكرة تفاهم في جميع المجالات

أربيل (كوردستان24)- اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط على اهمية تطوير وتوسيع افاق التعاون الثنائي مع جمهورية الهند في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية والصحية والزراعية والثقافية وغيرها .

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع نظيره الهندي وزير النفط والغاز الطبيعي والاسكان والشؤون الحضرية هارديب بوريه في العاصمة الهندية نيودلهي .

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني ان العراق يعد الهند شريكاً تجارياً مهماً واحد اهم المستوردين للنفط الخام العراقي ، تربطنا معهم علاقات تاريخية وصداقة وتعاون متميزة، والهند اليوم تمثل قوة اقتصادية وصناعية تشهد نمواً متسارعاً .

واشار عبد الغني الى حرص البلدين الصديقين على تفعيل وتوسيع افاق التعاون الثنائي من خلال تفعيل مذكرة التفاهم التي تضم محاور عدة منها التعاون التجاري والمالي والطاقة والاقتصادي والصناعي والعلمي والصحي والتقني والزراعي والثقافي والقنصلي ، والتدريب وتبادل الخبرات وغيرها من المحاور التي تخدم المصالح المشتركة ، مرحباً بالشركات الهندية الاستثمارية للعمل في العراق وفي جميع المجالات .

من جانبه قال وزير النفط والغاز الطبيعي والاسكان والشؤون الحضرية في الهند هارديب بوريه، ان "العلاقات العراقية - الهندية تشهد تطوراً كبيراً، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الهند على ان تكون شريكاً تجارياً مهماً للعراق، وتحرص على تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات، مؤكداً على رغبة الشركات الهندية الاستثمارية لتنفيذ المشاريع المهمة في العراق".

ويذكر ان الجانب العراقي في اللجنة ضم كل من الوزرات، النفط، الخارجية، المالية، الصناعة، الزراعة، النقل، الموارد المائية، الاسكان والاعمار، الكهرباء، وزارة الاتصالات، التربية، الثقافة، التعليم العالي، العمل والشؤون الاجتماعية، سلطة الطيران المدني، البنك المركزي العراقي، اضافة الى القطاع الخاص.